"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $53,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 20,7%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедший отчет Schlumberger за третий квартал хотя и оказался немного хуже консенсуса, однако показал двузначные темпы роста основных финансовых результатов и сильную генерацию FCF, - отмечает эксперт Сергей Кауфман. - На этом фоне Schlumberger постепенно снижает долговую нагрузку и осуществляет неплохие по меркам сектора выплаты акционерам. Кроме того, Schlumberger имеет невысокую оценку в 7,8 EV/EBITDA 2024E и выиграет от приобретения нефтесервисной компании ChampionX".

Schlumberger - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес Schlumberger равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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