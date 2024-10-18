"Финам" подтверждает прогнозную цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8395 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 21%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"25 октября СД "ЛУКОЙЛа" рассмотрит рекомендацию относительно дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года. Напомним, что в случае "ЛУКОЙЛа" фактически данные дивиденды выплачиваются исходя из финансовых результатов за первое полугодие, - пишет эксперт. - Дивидендная политика нефтяника предусматривает выплату 100% скорректированного свободного денежного потока в виде дивидендов. Учитывая отсутствие прогресса с выкупом нерезидентов, нашим базовым сценарием является следование дивидендной политике и выплата 575 руб. на акцию, что соответствует 8,3% доходности. В то же время отметим, что последние выплаты "ЛУКОЙЛа" были немного ниже 100% скорр. FCF, в связи с чем в консервативном сценарии мы допускаем выплату только 499 руб. на акцию (100% прибыли по РСБУ за полугодие)".

Аналитик "Финама" сохраняет позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". По оценкам Кауфмана, по итогам 2024 года в целом нефтяник выплатит 1075 руб. дивидендов на акцию, что соответствует доходности в 15,5% и является одним из наиболее высоких значений на рынке.

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