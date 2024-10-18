Рубль в пятницу укрепляется в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 18 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже в пятницу днем, рубль укрепляется перед выходными днями. Кроме того, участники рынка переходят к ожиданию заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в следующую пятницу, 25 октября.

Решение по ключевой ставке, которое ЦБ РФ будет принимать на заседании совета директоров 25 октября, не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,467 руб., что на 8,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 16 копеек, до 95,91 руб./$1; контракт EURRUBF уменьшился на 17 копеек, до 104,11 руб./EUR1.

Фундаментально рубль выглядит сильно - высокие процентные ставки будут и дальше стимулировать экспортеров возвращать всю валютную выручку в страну, конвертировать ее и складывать в депозиты и высоконадежные облигации, а также уменьшать объем рублевого долга из-за дороговизны его обслуживания, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% годовых по итогам заседания 25 октября, говорится в материале аналитика "Финама" Владимира Иванова.

"Самый главный показатель - непосредственно рост цен - замедляется, несмотря на то, что остается выше таргета ЦБ на текущий год. Это позволит регулятору не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики и действовать осторожно. Вместе с тем сигнал будет точно жестким, не исключается повышение ставки до 21% годовых на будущих заседаниях", - полагает эксперт.

Возможен подъем ключевой ставки ЦБ РФ до 21% годовых в четвертом квартале текущего года, считают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Поводом для повышения прогноза по инфляции (8% дек/дек в 2024 году и 6% дек/дек в 2025 году) остается избыток шоковых факторов на стороне предложения. К ним относятся навес бюджетных расходов, ускоренная индексация ЖКХ и утильсбора, дефицит рабочей силы, ужесточившиеся внешние условия торговли и расчетов, - пишут эксперты в обзоре. - Мы сохраняем предпосылки, что регулятор будет готов повышать процентные ставки в ответ на риски для инфляции и ожиданий. Однако фактором сдерживания для повышения ключевой ставки еще выше в 2025 году станет охлаждение деловой активности. По меньшей мере выросли риски для стагфляционного сценария, при котором целевые показатели инфляции (4%) вряд ли будут достигнуты только лишь мерами монетарной политики. На горизонте 4К24 сценарий подъема до 21% годовых стал нашим базовым прогнозом".

Цены на нефть начали умеренно опускаться днем в пятницу и завершают неделю в минусе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск понизились на 0,17%, до $74,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,07%, до $70,62 за баррель.

Накануне нефть подорожала на 0,3-0,4% на данных о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Несмотря на это, нефтяные котировки завершают неделю снижением более чем на 6% из-за сигналов замедления экономики Китая и смягчения опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В пятницу стало известно, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,5%.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.

Котировки нефти Североморский датированный (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) за минусом определенного дисконта, а также индекс Санкт-Петербургской международной биржи (СпбМТСБ) с 2025 года уйдут из расчета нефтяных налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Со следующего года котировка "Brent минус" и котировка СпбМТСБ уйдут из Налогового кодекса. Не будут больше эти котировки использоваться для расчета нефтяных налогов", - сказал он.

По его словам, в расчете налогов останется только котировка нефти Urals FOB, увеличенная на $2 за баррель. "Останется только FOB + 2, который действует", - сказал замминистра финансов.

"Доходы на следующую трехлетку планируются без учета котировок Brent (для простоты так называют котировку NSD) и котировок биржи", - сказал Сазанов.

С 1 января 2024 года стоимость российской нефти для исчисления налогов выбирается максимальная из двух: NSD с определенным дисконтом или котировка Urals в российских портах, увеличенная на расчетную стоимость транспортировки до европейских портов (котировка CIF), публикуемая ценовым агентством Argus. Согласно текущему законодательству, с 2025 года или ранее может добавиться котировка Санкт-Петербургской биржи - также в российских портах, увеличенная на стоимость транспорта. Сазанов ранее высказывал сомнения в том, что ее будут использовать.

В Налоговом кодексе сейчас прописано, что в 2024 году дисконт к Brent устанавливается прогнозно в размере $15 за баррель, на 2025 год - $10 (прогнозно) и на 2026 год - $6 (прогнозно). При этом правительство может установить дисконт в размере $20 за баррель. Правительство воспользовалось этим правом в марте 2024 года, установив его задним числом, с 1 января 2024 года.

С учетом того, что котировка Argus в течение всего года превышала стоимость NSD минус $20 за баррель, для налогов бралась именно она.