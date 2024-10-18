Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5820-5875п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5820-5875 пунктов при умеренной волатильности на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Фьючерсы на основные индексы акций США торгуются в небольшом плюсе. Фондовые площадки АТР остаются в зоне турбулентности: рынок Китая в ходе пятничной сессии показал рост на 2,6%, - отмечает эксперт. - Ожидаем умеренную волатильность с учетом возможной реакции биржевых игроков на неожиданные результаты отчетов, которые выйдут на премаркете. Баланс рисков оцениваем как умеренно позитивный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5820-5875 пунктов".

Аналитик напоминает, что после открытия торгов 17 октября с гэпом вверх по S&P 500 многие инвесторы предпочли зафиксировать позиции в области исторического максимума. "В целом эта ситуация неблагоприятна для "быков", но пока она не меняет тренд, - считает Ободников. - Технические возможности для продолжения роста остаются, так как зона перекупленности по-прежнему не достигнута. Цель для индекса широкого рынка - уровень 5900 пунктов. Поддержки располагаются на отметках 5765, 5730 и 5670 пунктов".

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