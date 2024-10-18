"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 1803 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Эмитент 21 октября представит финансовые результаты по МСФО за 3К24. Мы ожидаем, что выручка компании составит 227,5 млрд руб., EBITDA - 64,1 млрд руб. с рентабельностью 28,2%. Свободный денежный поток достигнет 37,3 млрд руб. благодаря высвобождению оборотного капитала. 18 октября пройдет заседание совета директоров "Северстали" по вопросу дивидендных выплат за 3К24, решение будет раскрыто 21 октября вместе с отчетностью. Несмотря на отрицательную долговую нагрузку, мы ожидаем, что компания распределит акционерам 100% FCF, как это было сделано по итогам первых двух кварталов текущего года, - пишет эксперт в обзоре. - Таким образом, дивиденд "Северстали" за 3К24 может составить 44,5 руб. на акцию с квартальной доходностью 3,7% к текущим котировкам. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг компании с целевой ценой 1803 руб."

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