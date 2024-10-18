"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Совкомфлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в текущий момент подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Великобритания ввела санкции против восемнадцати нефтяных танкеров эмитента и четырех судов для перевозки СПГ, следует из информации британского МИД. Новость не позитивная, но мы не ожидаем, что она окажет такое же негативное влияние на финансовый результат компании, как включение в американский SDN-лист ряда судов в феврале. Реализуются ли эти риски в дополнительном простое судов, покажет время. Пока у нас позитивный взгляд на "Совкомфлот", который торгуется по 3,9х ожидаемых прибылей за 2024 год (прогнозируем около 60 млрд руб. чистой прибыли)", - указывает эксперт инвесткомпании.

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