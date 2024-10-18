Фундаментально рубль выглядит сильно - "Алор Брокер"

Фундаментально рубль выглядит сильно - высокие процентные ставки будут и дальше стимулировать экспортеров возвращать всю валютную выручку в страну, конвертировать ее и складывать в депозиты и высоконадежные облигации, а также уменьшать объем рублевого долга из-за дороговизны его обслуживания, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

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