Рынок акций РФ утром просел во главе с бумагами "АЛРОСА" после отсечки

Москва. 18 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу сохранил нисходящий импульс вечерней сессии четверга на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и слабости нефти (фьючерс на Brent в пятницу топчется у $74,4 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал в снижении 2750 пунктов, лидируют в откате после отсечки дивидендов за полугодие бумаги "АЛРОСА" (-4,8%) и не входящие в расчет основных индексов акции "Евротранса" (-4,2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2759,42 пункта (-0,2%, минимум сессии - 2748,99 пункта), индекс РТС - 894,79 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 октября, составляет 97,149 руб. (-10,78 копейки).

Акции "АЛРОСА" снизились до 51,57 рубля (-4,8%, выплаты за I полугодие - 2,49 рубля на бумагу), ПАО "Евротранс" - до 117,3 рубля (-4,2%, выплаты - 4,32 рубля).

Также подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", снижение последних дней показывает, что индекс МосБиржи действительно вышел из краткосрочного восходящего тренда. Развиваться такому падению цен помог уровень сопротивления в районе 2820 пунктов. Теперь впереди поддержка около 2700 пунктов, преодоление которой может означать стремление индекса к достижению отметки 2500 пунктов. При этом объемы торгов невысокие - это дает основания полагать, что вероятность худшего сценария невысокая, полагают эксперты "БКС МИ".

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу рынок акций может предпринять попытку восстановления от локальных минимумов благодаря сохранению преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Приближение заседания ЦБ РФ и перспектива еще одного повышения ключевой ставки, однако, будут ограничивать покупки.

Акции "АЛРОСА" и "Евротранса" торгуются в пятницу с дивидендными "гэпами", советы директоров "Северстали" и "Инарктики" (MOEX: AQUA) в этот день рассмотрят вопросы по промежуточным дивидендам. В текущих условиях выплаты дивидендов могут стать дополнительным позитивным фактором для акций, но они не превышают уровень процентных ставок в стране, в связи с чем не могут стать определяющими при выборе инструментов для инвестиций, полагает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов не ждет в пятницу заметного улучшения настроений на рынке акций РФ в отсутствие значимых оснований для оживления спроса на ключевые "фишки". Индекс МосБиржи продолжит инерционно сползать к минимумам понедельника - району 2725 пунктов. Целевым диапазоном по индексу в последний день недели выступит зона 2720-2770 пунктов, считает он.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, в пятницу китайские акции продемонстрировали рост благодаря запуску своп-программы Центрального банка КНР, нацеленной на стимулирование фондового рынка. Однако в других странах Азии наблюдалась неоднозначная динамика. Экономические данные Китая подтвердили замедление роста экономики, что добавило неопределенности в прогнозы. Китайские власти продолжают подчеркивать необходимость поддержки экономики, но детали остаются размытыми. Несмотря на позитивные данные по промышленности и розничным продажам за сентябрь, цель роста ВВП КНР на 5% остается труднодостижимой.

Рынок акций РФ остается в боковике в ожидании решения ЦБ РФ, инвесторы готовятся к возможному ужесточению денежно-кредитной политики и закладывают в цены возможность роста ставки на 1-2 п.п., что оказывает давление на активы. В пятницу последний день торгуются расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) перед делистингом, состоятся заседания советов директоров ПАО "Инарктика" и "Северстали", где будут рассматриваться вопросы о выплате дивидендов, напомнил Кабаков.

В США в четверг обновил максимум индекс Dow Jones (+0,4%), незначительно изменились S&P 500 (-0,02%) и Nasdaq (+0,04%).

Поддержку американскому рынку акций оказали статданные, подтвердившие, что американская экономика остается сильной, отмечает Market Watch.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение - на 0,3%, по данным Trading Economics.

Отчет министерства труда США показал более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе снизилось на 19 тыс. - до 241 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 259 тыс., по данным Bloomberg.

Объем промышленного производства в США в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в четверг Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Снижение объема промпроизводства в Штатах в сентябре связано с последствиями забастовки сотрудников Boeing, а также двух ураганов, обрушившихся на страну.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,5%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,03-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,4%).

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 3% в августе, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Инфляция замедлилась впервые с марта и стала минимальной с апреля.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, что также является минимумом с апреля, после увеличения на 2,8% в августе. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление до 2,3%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 30 месяцев подряд.

Инвесторы также оценивают статданные из Китая, в целом оказавшиеся лучше прогнозов.

Темпы роста ВВП Китая в III квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,5%.

Промышленное производство в Китае в сентябре увеличилось на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в августе, обновили максимум с мая и оказались лучше среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, который составлял 4,6%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,2% в годовом выражении, что также является лучшим показателем с мая, после подъема на 2,1% в августе. Рост был отмечен по итогам 20-го месяца подряд и оказался лучше прогноза в 2,5%.

Тем временем, розничные продажи в Великобритании в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,4%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после попыток роста на азиатской сессии, когда Brent поднималась к $75 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,44 за баррель (-0,01% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $70,69 за баррель (+0,03% и +0,4% в четверг).

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-6,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,2%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-2,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,5%).

Просели акции SFI (MOEX: SFIN) (-0,6%, до 1388,6 рубля). Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,8 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн рублей. Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов - 30 ноября.

Выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,6%), бумаги банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,46 млрд рублей (из них 956,78 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 933,41 млн рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 725,58 млн рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).