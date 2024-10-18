Цена акций Магнита может обновить минимумы года - ПСБ

Котировки акций "Магнита" с высокой вероятностью могут обновить минимумы года ввиду сложившейся к текущему моменту технической картины, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

Также эксперты опасаются ухода акций "ММК" на более низкие уровни, к 33-35 рублям за штуку.

"На фоне отката мировых цен на никель почти две трети своего отскока растерял и "Норникель", также, на наш взгляд, в настоящее время не интересный для активных покупок", - указывают эксперты.

Акции лидеров hi-tech также смотрятся конъюнктурно весьма слабо, считают аналитики ПСБ.

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