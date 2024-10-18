Возможен рост ставки ЦБР до 21% в 4К24 - Росбанк

Возможен подъем ключевой ставки ЦБ РФ до 21% годовых в четвертом квартале текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Поводом для повышения прогноза по инфляции (8% дек/дек в 2024 году и 6% дек/дек в 2025 году) остается избыток шоковых факторов на стороне предложения. К ним относятся навес бюджетных расходов, ускоренная индексация ЖКХ и утильсбора, дефицит рабочей силы, ужесточившиеся внешние условия торговли и расчетов, - пишут эксперты в обзоре. - Мы сохраняем предпосылки, что регулятор будет готов повышать процентные ставки в ответ на риски для инфляции и ожиданий. Однако фактором сдерживания для повышения ключевой ставки еще выше в 2025 году станет охлаждение деловой активности. По меньшей мере выросли риски для стагфляционного сценария, при котором целевые показатели инфляции (4%) вряд ли будут достигнуты только лишь мерами монетарной политики. На горизонте 4К24 сценарий подъема до 21% годовых стал нашим базовым прогнозом".

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