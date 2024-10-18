Рубль утром повышается к юаню на фоне укрепления нефти и перед выходными днями

Москва. 18 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль дорожает на фоне роста цен на нефть и перед выходными днями.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,52 руб. (-2,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,87 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после первого за пять сессий подъема накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,7 за баррель, что на 0,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,38%, до $70,95 за баррель.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Тем временем в пятницу стало известно, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,7%.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.