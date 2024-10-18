"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ММК

"БКС Мир инвестиций "(БКС МИ") сохраняет фундаментально позитивную оценку перспектив котировок акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал. Они оказались ожидаемо слабые. Сказались сворачивание льготной ипотечной программы, сезонный спад спроса и сохранение жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Исходя из комментариев сталевара, полагаем, что в IV квартале цифры покажут негативную динамику, хотя падение будет менее интенсивным. Считаем, что в целом спрос во II полугодии достигнет локального минимума, после чего наступит стабилизация. Вместе с тем в первой половине следующего года поддержку ценам могут оказать сезонное оживление внутреннего спроса и восстановление мирового рынка в случае дальнейшего принятия китайских стимулов, - пишут эксперты. - Сохраняем фундаментально позитивный взгляд на бумаги металлурга на следующие двенадцать месяцев. Акции "ММК" торгуются с дисконтом 30% по мультипликатору Р/Е на двенадцать месяцев вперед - 4,6х против исторических 6,6х".

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