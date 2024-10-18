Заметное улучшение настроения на рынке акций РФ в пятницу маловероятно - ПСБ

Заметное улучшение настроения на российском рынке акций РФ в течение торговой сессии пятницы маловероятно, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Не видим значимых оснований для оживления спроса на ключевые "фишки" в пятницу. Ждем, что индекс Мосбиржи продолжит инерционно сползать к минимумам понедельника, району 2725 пунктов. Целевым диапазоном по индексу в последний день недели, по нашим оценкам, выступит зона 2720-2770 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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