Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг, обновив очередной рекорд. S&P 500 завершил сессию в небольшом минусе, Nasdaq Composite - в небольшом плюсе. Поддержку американскому рынку акций оказали статданные, подтвердившие, что американская экономика остается сильной. Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение - на 0,3%.

Кроме того, отчет министерства труда США показал более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе снизилось на 19 тыс. - до 241 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 260 тыс., а не 258 тыс., как ожидалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 259 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Вместе с тем объем промышленного производства в США в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в четверг Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%. Снижение объема промпроизводства в Штатах в сентябре связано с последствиями забастовки сотрудников Boeing, а также двух ураганов, обрушившихся на страну.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу. Инвесторы оценивают статданные из Китая, в целом оказавшиеся лучше прогнозов. Также поддержку настроениям рынка оказывает подъем американских индексов накануне. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 2%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Как стало известно в пятницу, темпы роста экономики Китая в III квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,5%.

Промпроизводство в Китае в сентябре увеличилось на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в августе, обновили максимум с мая и оказались лучше среднего прогноза аналитиков, который составлял 4,6%. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,2% в годовом выражении, что также является лучшим показателем с мая, после подъема на 2,1% в августе. Рост был отмечен по итогам 20-го месяца подряд и оказался лучше прогноза в 2,5%.

Между тем южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть продолжают умеренно подрастать в пятницу утром после первого за пять сессий подъема накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,88 за баррель, что на 0,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,3%, до $74,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились на 0,64%, до $71,12 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на 0,4% - до $70,67 за баррель.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 3,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 2 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 октября выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,57 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,743 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,09% и составил 103,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 925,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER27" (+0,73%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,59%) и "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,79%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,76%) и "ГТЛК-001Р-10" (-0,74%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) завершило размещение выпуска облигаций серии БО-002P-07 сроком обращения 2,5 года объемом 11 млрд рублей. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила величину спреда на уровне 130 базисных пунктов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "Аэрофьюэлз" разместило дополнительный выпуск облигаций N1 серии 002P-03 объемом 400 млн рублей. Компания 11 октября собрала заявки на бонды. Мосбиржа зарегистрировала допэмиссию и присвоила ей регистрационный номер основного выпуска. Основной выпуск 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом 1,2 млрд рублей был размещен в июле 2024 года. Купоны по выпуску квартальные и переменные. Спред к ключевой ставке ЦБ (действующей на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купона) установлен в размере 3,4% годовых.

"ДОМ.РФ" установил финальный диапазон спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 2-летних облигаций серии 002P-05 на уровне 125 базисных пунктов и увеличил объем выпуска с "не менее 50 млрд рублей" до 100 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Компания 17 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 21 октября. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) увеличила объем выпуска 5-летних облигаций серии БО-10 с "не менее 50 млрд рублей" до 100 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила финальный ориентир спреда на уровне 110 базисных пунктов. Предусмотрена также оферта через 4 года. "Норникель" 17 октября провел сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 22 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "ВТБ лизинг" 22 октября планирует провести сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии 001Р-МБ-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 21-21,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,14-23,75% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 28 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 22 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций сроком обращения 1,5 года серии 001Р-12R объемом 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название - ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) планирует 23 октября c 11:00 до 15:00 МСК собрать книгу заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-14R объемом не менее 25 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 130 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в конце октября планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-06. Объем эмиссии пока не раскрывается. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 325 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Аренза-про" 31 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 375 базисных пунктов. Также запланирована амортизация: по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, 30% - в дату окончания 36-го купона. Техразмещение запланировано на 5 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

АО "Главная дорога" установило ставку 15-го купона облигаций серии 03 и 13-го купона бондов серий 06 и 07 на уровне 11,09% годовых. Выпуск серии 03 объемом 8 млрд руб. (объем в обращении - 5 млрд руб.) со сроком обращения 18 лет был размещен в ноябре 2010 года по ставке 5% годовых. 16-летний заем серии 06 объемом 8,17 млрд руб. (объем в обращении - 5,1 млрд руб.) компания разместила в декабре 2012 года по ставке 9,8% годовых, а 17-летний выпуск серии 07 объемом 1,4 млрд руб. (в обращении - 1,05 млрд руб.) - в ноябре 2012 года по ставке 10% годовых. По всем выпускам выплачиваются годовые купоны.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) вышло из технического дефолта, полностью исполнив обязательства по выплате 5-го купона облигаций БО-03 на сумму 20,57 млн рублей. Компания 3 октября допустила техдефолт. В качестве причины неисполнения обязательств было указано "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте". РКК начиная с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов, однако спустя пару дней просрочек платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплатам и не допускал фактических дефолтов. Выпуск 5-летних бондов БО-03 объемом 500 млн рублей был размещен в июле 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 16,5% на весь срок обращения. Начиная с сентября 2027 года предусмотрена амортизация.

ООО "Кузина" вновь допустило технический дефолт по выплате 18-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 949,2 тыс. рублей. Компания 18 июня уже допускала технический дефолт по выплате 14-го купона - также на сумму 949,2 тыс. рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала, что "в связи с приостановкой налоговым органом операций по счетам отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента". Впоследствии "Кузина" вышла из техдефолта, полностью исполнив обязательства. Компания отметила, что 24 июня с ее счетов была снята блокировка Федеральной налоговой службы, что позволило произвести выплаты. Четырехлетний выпуск облигаций объемом 70 млн рублей был размещен в апреле 2023 года. Ставка 1-18-го купонов составляет 16,5% годовых, с 19-го по 48-й купон - 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала - в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, а также 36% от номинала - в дату окончания 48-го купона. В результате дюрация составит около 2,5 года. Кроме того, в даты окончания 24-го и 36-го купонов предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление группы владельцев облигаций АО "Росгеология" к эмитенту после дефолта по выпуску на 6 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. На момент подачи заявления сумма исковых требований, согласно картотеке, составила около 1 млрд рублей. Собеседование со сторонами и предварительное заседание назначено на 17 декабря, до этого момента к иску могут присоединиться другие держатели облигаций. Трехлетний выпуск классических облигаций компания должна была погасить 26 сентября. Выплатив купоны, при погашении основного долга эмитент допустил дефолт. Еще в сентябре "Росгеология" объявила, что не имеет денежных средств для выплат по облигациям. Отмечалось, что компания ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения. Глава Минприроды Александр Козлов, выступая 8 октября на комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы, заявил, что правительство РФ в ближайшие недели решит вопрос с финансовой поддержкой "Росгеологии".