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18 октября 2024 года 09:40
Индекс RGBI пока останется вблизи 100п - ПСБ
Индекс RGBI пока продолжит находиться вблизи уровня в 100 пунктов, короткие флоатеры с рейтингом "ААА/АА" остаются наиболее оптимальной инвестиций в условиях повышенных инфляционных рисков, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Инвесторы не предпринимают активных действий в ожидании решения Банка России по ключевой ставке в следующую пятницу. В связи с этим фактором на рынке также пока не видно реинвестирования средств от погашения ОФЗ 26222 на 350 млрд руб., - пишет эксперт в обзоре. - Продолжаем ожидать в ближайшую неделю консолидацию индекса RGBI вблизи важного уровня в 100 пунктов; заседание ЦБ РФ 25 октября, скорее всего, определит тренд на ближайший месяц, исходя из интерпретации сигнала регулятора. Короткие (до 1,5 лет) флоатеры с рейтингом "ААА/АА" остаются наиболее оптимальной инвестиций в условиях повышенных инфляционных рисков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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