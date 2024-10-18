Пониженная волатильность и боковик на рынке акций РФ, скорее всего, завершатся в конце следующей недели - БКС Экспресс

Пониженная волатильность и осенний боковик на российском рынке акций, скорее всего, завершатся по факту решения ЦБ РФ по ключевой ставке (25 октября 2024 года), полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Волатильность рынка остается пониженной, а обороты торгов ниже средних в два раза - в четверг наторговали на 59 млрд руб. при среднедневном обороте в 2024 году около 120 млрд. Это говорит о затишье на фоне неопределенности со ставкой - участники рынка занимают выжидательную позицию и не предпринимают активных действий. Фактор выхода нерезидентов из российских бумаг полностью купирован, а снижение нефти и рост валют как бы компенсируют друг друга", - указывает аналитик.

"25 октября ЦБ РФ огласит решение по ключевой ставке - консенсус рынка за подъем стоимости фондирования к 20% годовых. А регулятор считает, что недалекое будущее ставки не предопределено. Начинается "неделя тишины", когда финансовые власти постараются воздержаться от комментариев о денежно-кредитной политике (ДКП), - пишет Зельцер в обзоре. - В следующую пятницу рынки, скорее всего, придут в движение: волатильность расширится, долгоиграющий боковик в индексе Мосбиржи в слегка размытых границах 2730-2890 пунктов разрешится направленным ходом, а индекс гособлигаций RGBI отойдет от планки 100 пунктов. Биржевиков мучает вопрос - в какую сторону? Мы за вариант вверх по индикаторам. По нашим оценкам, монетарное плато предельно близко, ожидания завершения жесткого цикла и перспективы послабления ДКП в 2025 году диктуют покупать бумаги на перспективу заранее. А уж контроль рисков остается за каждым".

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