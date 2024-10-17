Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 17 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,72% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,84% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,05% от номинала (доходность - 8,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день всего на 2 базисных пункта - до 28,16% от номинала (его доходность увеличилась на 3 базисных пункта и составила 18,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,42% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов, составив 27,7% годовых). Бумаги с погашением в 2029 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,4% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 13,98% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2027 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 67,65% от номинала (доходность не изменилась, составив 20,15% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась всего на 1 базисный пункт - до 66,74% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение - на 0,3%. Между тем, данные министерства труда США показали более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе снизилось на 19 тыс. - до 241 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 260 тыс., а не 258 тыс., как ожидалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 259 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Объем промышленного производства в США в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в четверг Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство в США увеличилось на 0,3%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Снижение объема промпроизводства в Штатах в сентябре связано с последствиями забастовки сотрудников Boeing, а также двух ураганов, обрушившихся на страну.