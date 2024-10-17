ЦБ РФ, вероятно, поднимет ставку до 20% в октябре 2024г - ПСБ

Банк России, вероятно, ограничится подъемом ключевой ставки до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, но заметно повысит прогноз по средней ставке на 2025 год - с 14-16% до 16-18% или даже чуть выше, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"За вторую неделю октября рост цен замедлился до 0,12% против 0,14% неделей ранее. Годовой уровень инфляции составил 8,5%. На конец месяца по-прежнему ожидаем 8,3-8,4%, а на конец года - 7,5%. Опасения вызывает рост цен на основные продукты питания - мясные, мучные и молочные продукты. Есть риск закрепления повышенной продовольственной инфляции в ближайшие полгода из-за плохих погодных условий и длительного роста издержек. На этом фоне, а также из-за заметного ослабления рубля инфляционные ожидания населения и бизнеса в октябре выросли до годовых максимумов. Однако все не так плохо - высокая инфляция в промышленности сходит на нет (лишь 5,3% в сентябре против примерно 14% в начале лета). Такая ситуация может закрепиться на фоне замедления экономики, - пишет эксперт в материале банка. - Итак, есть разнонаправленные сигналы о необходимости повышения ставки. Заметный перевес у сигналов "за". Полагаем, что ЦБ РФ, как и в сентябре, не будет торопить события и ограничится ростом ключевой ставки до 20% годовых, но с заметным повышением прогноза по средней ключевой ставке на 2025 год - с 14-16% до 16-18% или даже чуть выше".

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