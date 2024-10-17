Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной стоимостью 2047,11 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 70% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Совет директоров эмитента на заседании 18 октября рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за III квартал 2024 года. Рекомендации будут опубликованы в понедельник, 21 октября, вместе с раскрытием финансовых результатов компании за 3К24. С учетом последних комментариев регуляторов по отраслевым оценкам и статистики "Северстали" за I полугодие по МСФО мы незначительно пересмотрели прогноз чистой прибыли компании по итогам 2024 года - со 193 млрд руб. до 191 млрд руб. Это связано с ростом налоговой нагрузки и кредитных ставок. Дополнительно мы закладываем в наш базовый сценарий снижение объемов выплавки стали на 1% в 2025 году. Однако, несмотря на данные факторы, прогноз EBITDA на 2024 и 2025 годы остается на уровне 300 млрд руб. Вместе с тем данный прогноз может быть пересмотрен в сторону снижения в случае дальнейшего ужесточения налоговых и кредитных условий внутри страны, - указывают эксперты. - Мы ожидаем, что дивиденды "Северстали" по итогам 2024 года составят 160 руб. на акцию, при этом прогнозируем выплаты за III квартал в размере около 40 руб. на акцию. Рыночные ожидания по дивидендам на 2024 год, по нашим оценкам, также составляют 160 руб. на акцию. Прогнозная стоимость акций "Северстали" по-прежнему составляет 2047,11 руб./ао, что предполагает 70%-ный потенциал роста и сохраняет рекомендацию "покупать". Поправка на риски вложений в бумаги Северстали составляет 15%, что является относительно низким показателем для бумаг в нашем покрытии".

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