Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 20% в октябре - "Т-Инвестиции"

Наиболее вероятный сценарий итога заседания совета директоров Банка России в пятницу, 25 октября 2024 года - повышение ключевой ставки до 20% годовых, считают аналитики "Т-Инвестиций".

"Инфляционная картина снова ухудшилась. Рост инфляционных ожиданий и текущей инфляции может заставить регулятора рассмотреть дальнейший рост ставки. Мы считаем , что наиболее вероятный сценарий на следующую пятницу - повышение ключевой ставки до 20%, а к концу года ее уровень может составить 21%", - пишут эксперты брокера.

"Наш базовый сценарий на 2025 год по-прежнему предполагает умеренный рост инфляции и экономики РФ на фоне снижения ключевой ставки до 15% к середине года и до 11,5% к концу", - указывают аналитики в материале.

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