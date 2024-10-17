Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на фоне стабильной ситуации на рынке нефти

Москва. 17 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже в четверг днем. Рубль развернулся вверх и немного подрастает на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5225 руб., что на 0,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 39 копеек, до 96,07 руб./$1; контракт EURRUBF уменьшился на 45 копеек, до 104,49 руб./EUR1.

Решение по ключевой ставке, которое ЦБ РФ будет принимать на заседании совета директоров 25 октября, не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в четверг.

"В пятницу будем принимать решение по ключевой ставке. И, безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - сказала она.

Инфляция в РФ с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% с 1 по 7 октября, 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 14 октября составил 0,26%, с начала года к 14 октября - 6,06%.

Как сообщалось, в сентябре инфляция в РФ составила 0,48% (экономисты ожидали 0,42%), а годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа.

Из недельных данных за 14 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 14 октября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,47% с 8,53% на 7 октября (оценка на 7 октября уточнена с 8,60% после публикации Росстатом месячных данных за сентябрь), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,51% с 8,58% на 7 октября (оценка на 7 октября также уточнена с 7,52%), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Курс рубля может протестировать недельные минимумы в районе 97 руб. за доллар и 13,6 руб. за юань в ближайшие дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Очевидных предпосылок для дальнейшего укрепления рубля не просматривается, скорее против него выступают и слабая динамика на нефтяном рынке, и структурный дефицит валюты, и бюджетный фактор. Таким образом, на рынке сохраняется баланс рисков в пользу ослабления рубля, и в ближайшие дни национальная валюта может протестировать недельные минимумы в районе 97 руб./$1 и 13,6 руб. за юань". - отмечают они.

Курс валютной пары "юань-рубль" в текущих условиях может продолжить движение в диапазоне 13,5-13,65 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Если Минэнерго США в четверг подтвердит оценки API, котировки нефти марки Brent могут вырасти в сторону $75 за баррель. Особое внимание рынок сырья также обратит на данные по промышленному производству и розничным продажам в США", - отмечают эксперты в комментарии.

Цены на нефть эталонных марок незначительно поднимаются днем в четверг после снижения по итогам предыдущих четырех сессий подряд.

Инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе и ситуацию на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,04%, до $74,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,1%, до $70,42 за баррель.

Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных отметках со 2 октября, отмечает MarketWatch.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов увеличились на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в 18:00 мск в четверг.