АКБФ понизил прогнозную цену акций ВСМПО до 38482,86 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 48959,02 до 38482,86 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 45% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Прогнозы на горизонте пяти лет остаются позитивными: ожидается рост цен на титан и увеличение выручки компании на 24% в год. В то же время отмечаются риски, связанные с увеличением инвестиций и долговой нагрузки. Прогнозируемая чистая прибыль на 2024 год составит 20,6 млрд руб., дивиденды - 624 руб./ао, - указывают эксперты. - С учетом роста рыночных и нерыночных рисков, но при возможности повышения долгосрочных прогнозов, справедливая стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" снижена с 48959,02 до 38482,86 рубля. Тем не менее потенциал роста акций составляет 45% и рекомендация остается "покупать". Поправку на риски вложений в бумаги сохраняем на уровне 20%".

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