Акции ММК в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент, один из крупнейших российских производителей стали, раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. На фоне проведения ремонтов производственных активов в третьем квартале наблюдалось снижение производства и продаж продукции "ММК". При этом производство компании в четвертом квартале текущего года также может показать негативную динамику вследствие осуществления запланированной ремонтной программы и реализуемой Банком России жесткой денежно-кредитной политики, нацеленной на охлаждение экономики. Учитывая произошедшую коррекцию, мы считаем, что акции в настоящее время справедливо оценены рынком", - пишут эксперты сервиса в обзоре.

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