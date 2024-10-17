Акции ММК в настоящее время непривлекательны для покупок - ПСБ

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") в настоящее время непривлекательны для покупок, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Компания опубликовала операционные результаты за 3К24. Производство стали сократилось на 26,6% относительно 2К24, до 2,5 млн т, - пишет эксперт в комментарии. - Это связано как с ремонтными работами, так и со снижением спроса из-за высоких ставок и завершения льготной ипотеки. Негативно сказалась и приостановка выплавки на турецком активе "ММК". Закономерно снизились и продажи металлопродукции, упавшие на 19%, до 2,5 млн т. Продажи премиальной продукции сократились на 15%, до 1,2 млн т. Ее доля повысилась до 48%".

На фоне дивидендного гэпа и слабых результатов бумаги "ММК" в четверг теряют 6%. Аналитик полагает, что фундаментально акции недооценены и должны стоить около 55 рублей, но рассматривать эту идею можно лишь долгосрочно и от уровней 33-35 руб.

"В моменте бумаги неинтересны - компания планирует капремонты, что окажет давление на операционные результаты и в 4 квартале, а высокие ставки сильно ограничат спрос на ключевую продукцию", - резюмирует Крылова.

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