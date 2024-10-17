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Главная / Мнения аналитиков / Рост инфляционных ожиданий может стать решающим аргументом для повышения ставки ЦБР в октябре - Райффайзенбанк
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17 октября 2024 года 13:53
Рост инфляционных ожиданий может стать решающим аргументом для повышения ставки ЦБР в октябре - Райффайзенбанк
Рост инфляционных ожиданий может стать решающим аргументом для повышения ставки ЦБР в октябре, считают аналитики Райффайзенбанка. "По данным опроса инФОМ по заказу ЦБ РФ, наблюдаемая (15,3%) и ожидаемая (13,4%) инфляция в октябре повысились, - отмечают эксперты в комментарии. - После довольно разочаровывающей картины месячной инфляции за сентябрь, новые данные по инфляционным ожиданиям выступают еще одним аргументом за повышение ключевой ставки на октябрьском заседании. На сегодняшний день, пожалуй, нет ни одного индикатора, который бы не давал аргументов в пользу жесткости ДКП - помимо инфляции и инфляционных ожиданий за это выступают и высокие темпы кредитования (напомним, что кредиты населению в рублях без учета ипотеки растут более чем на 15% г/г), и слабый рубль (он находится на годовых минимумах), и более стимулирующая бюджетная политика (напомним, что новый план Федерального бюджета предполагает больший объем стимула)". Аналитики подчеркивают, что часть этих факторов ЦБ сам отмечает в недавно выпущенном обзоре "О чем говорят тренды", указывая на то, что может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки или длительное поддержание ее на высоком уровне. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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