"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Инарктики с целью 721 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Инарктики" с целью 721 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,9%, стоп-приказ: 591 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В I полугодии 2024 года выручка эмитента выросла на 41% (до 18,3 млрд руб.) благодаря увеличению объемов реализации и повышению цен. Скорр. EBITDA выросла на 17% (до 7,4 млрд руб.). Убыток, вызванный неденежной переоценкой биологических активов, составил 1,4 млрд руб. Скорр. прибыль повысилась на 18% (г/г), до 6,3 млрд руб." - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 721 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 591 руб. риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

"Инарктика" - ведущий производитель аквакультурного лосося и форели в России. Компания занимает 19% российского рынка по объему и фокусируется на производстве свежей и охлажденной рыбы. Работает по вертикально интегрированной бизнес-модели, охватывающей рыбоводческие хозяйства, перерабатывающие заводы и каналы сбыта.

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