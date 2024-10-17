Текущие данные по инфляции могут привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ - Альфа-банк

Текущие данные по инфляции могут привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 25 октября, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"Опубликованный 17 октября показатель инфляционных ожиданий населения вырос с 12,5% в сентябре до 13,4% в октябре, что выглядит достаточно негативной новостью, - пишут эксперты в обзоре. - Напомним, что в последние недели динамика недельной инфляции не преподносила негативных сюрпризов; мы связываем рост инфляционных ожиданий населения с движением курса рубля, которое началось с середины сентября и в результате которого курс рубля вышел на 95-97 руб./$1, то есть на уровни, которые рынок демонстрировал во второй половине 2023 года. Текущее значение инфляционных ожиданий населения стало максимальным за 2024 год; следует также отметить, что с лета 2022 года инфляционные ожидания только один раз выходили на отметку выше 13%, это было в декабре 2023 года. Опубликованные данные ставят под вопрос наш сценарий движения ставки ЦБ РФ до 20% и могут заставить регулятора действовать более жестко".

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