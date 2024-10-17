Рубль продолжит движение в диапазоне 13,5-13,65 руб. за юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях может продолжить движение в диапазоне 13,5-13,65 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Если Минэнерго США в четверг подтвердит оценки API, котировки нефти марки Brent могут вырасти в сторону $75 за баррель. Особое внимание рынок сырья также обратит на данные по промышленному производству и розничным продажам в США", - отмечают эксперты в комментарии.

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