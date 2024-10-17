АКБФ понизил прогнозную цену акций МТС до 284,36 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "МТС" с 338,22 руб. до 284,36 руб., сохранив рекомендацию "покупать". Предполагаемый потенциал роста составляет 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты обратили внимание на предписание ФАС России к ПАО "МТС" перечислить 3 млрд рублей в федеральный бюджет за нарушение антимонопольного законодательства. Помимо финансовых санкций, регулятор предписал "МТС" снизить тарифы для тех абонентов, которых затронуло повышение.

Ожидая окончательной реакции менеджмента "МТС", стратеги "АКБФ" повысили дисконт - поправку на риски вложений в бумаги с 20% до 25%. По их мнению, это связано с возросшими регуляторными рисками в отрасли.

На фоне сложившейся ситуации аналитики пересмотрели прогнозы для группы "МТС": "Согласно данным по МСФО за первое полугодие 2024 года, мы повысили оценку чистой прибыли "МТС" до 71,6 млрд руб. по итогам 2024 года, что является улучшением по сравнению с предыдущим прогнозом в 65,6 млрд руб.. Однако в 2025 году ожидаем снижение показателя до 64,7 млрд руб.. С учетом повышения инфляционных, кредитных, регуляторных рисков, а также на фоне уже сформированного и ожидаемого в конце 2024 - 2025гг существенного для оценок повышения стоимости долга группы мы ухудшили средне- и долгосрочные оценки справедливой капитализации компании".

Прогноз по дивидендным выплатам ПАО "МТС" по итогам 2024 и 2025 годов был пересмотрен экспертами в сторону снижения: теперь ожидаются дивиденды на уровне 35 руб. за 2024 год и 31 руб. за 2025 год.

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