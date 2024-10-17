Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в комментарии, в фокусе дня будут:

- старт торгов акциями "Озон Фармацевтики";

- Операционные результаты "ММК" за третий квартал и девять месяцев;

- Последний день для покупки с дивидендами акций "ЕвроТранса" и "АЛРОСА";

- Совет директоров SFI обсудит дивиденды за девять месяцев;.

- Операционные результаты "Займера" за третий квартал.

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