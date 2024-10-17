Предпосылок для дальнейшего укрепления рубля не просматривается - "Цифра брокер"

Курс рубля может протестировать недельные минимумы в районе 97 руб./$1 и 13,6 руб. за юань в ближайшие дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер"

"Очевидных предпосылок для дальнейшего укрепления рубля не просматривается, скорее против него выступают и слабая динамика на нефтяном рынке, и структурный дефицит валюты, и бюджетный фактор. Таким образом, на рынке сохраняется баланс рисков в пользу ослабления рубля, и в ближайшие дни национальная валюта может протестировать недельные минимумы в районе 97 руб./$1 и 13,6 руб. за юань".

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