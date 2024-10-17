Индекс Мосбиржи может остаться под давлением в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может остаться под давлением в течение торговой сессии четверга, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая отсутствие явных позитивных сигналов с мировых рынков и возврат опасений по подъему ключевой ставки в октябре, консервативный настрой на рынке акций в четверг может сохраниться. Ждем, что индекс Мосбиржи в течение дня будет находиться в диапазоне 2750-2800 пунктов, в отсутствие новых вводных инерционно тяготея к снижению", - пишет эксперт в обзоре.

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