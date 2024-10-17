Dow Jones установил новый рекорд

Рынок акций США вырос по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран АТР не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть эталонных марок растут в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, причем Dow Jones закончил сессию на новом историческом максимуме.

Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и квартальные отчетности крупных компаний.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли не исключила, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку лишь на одном из двух оставшихся в этом году заседаний.

При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" ставки в этом году, заявила она в ходе выступления в Нью-Йоркском университете во вторник.

Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив при этом, что направление ставки уже задано.

"Если Федрезерв продолжит снижать ставки, у нас будет мягкая посадка", - отметил Джерард Кессиди из RBC Capital Markets. По его словам, это положительно скажется на инвестиционных банках, а также на активности в сфере IPO и слияний и поглощений.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) подскочили в цене на 6,5% после того, как один из крупнейших банков США отчитался о росте чистой прибыли и о выручке в третьем квартале 2024 года сильнее прогнозов рынка.

Американская United Airlines Holdings (SPB: UAL) зафиксировала 15%-е снижение чистой прибыли в прошлом квартале, но увеличила выручку; цена её бумаг взлетела на 12,4%.

Рыночная стоимость конкурирующей Delta Air Lines (SPB: DAL) повысилась на 6,9%.

Капитализация Abbott Laboratories (SPB: ABT) увеличилась на 1,5%. Производитель фармацевтической продукции и медицинского оборудования в июле-сентябре увеличил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

U.S. Bancorp (SPB: USB) в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 12,5%, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Цена бумаг американского банка поднялась на 4,7%.

Котировки акций J.B. Hunt Transport Services (SPB: JBHT) повысились на 3,2%. Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок в прошлом квартале снизила чистую прибыль и выручку, но оба показателя превысили ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,79% и составил 43077,47 пункта. Лидером роста в составе индикатора стали акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), подорожавшие на 4,2%. Тем временем цена бумаг Intel Corp. (SPB: INTC) понизилась на 1,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,47% - до 5842,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,28% и составил 18367,08 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов в четверг.

Экспорт Японии в сентябре уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Снижение было зафиксировано впервые за десять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает Trading Economics. В августе экспорт вырос на 5,5%.

Импорт Японии в прошлом месяце увеличился на 2,1%. Средний прогноз экспертов предполагал подъем на 3,2% после роста на 2,3% в августе.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК уменьшилось на 0,4%.

Лидером падения выступают бумаги производителя кабелей и проволоки Fujikura, которые подешевели на 3,9%.

Котировки акций технологических компаний также ушли вниз: Advantest - на 1,5%, Tokyo Electron - на 2,8%, Disco Corp. - на 2,4%, Lasertec - на 2,8%.

Между тем акции Shiseido прибавили в цене 0,3%, Toyota Motor - 1,2%, Mitsubishi UFJ - 2%, Hitachi - 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Hansoh Pharmaceutical, котировки которых повысились на 6,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,2%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 3,6% и чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,5%.

Также повысились котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 2,6% и 1,7% соответственно, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 0,9% и 1,4% соответственно.

При этом стоимость нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) опустилась на 1%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК уменьшился на 0,1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,2%, сталелитейной Posco - на 0,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,3%.

Также уменьшилась стоимость производителей аккумуляторов, включая LG Energy Solution - на 0,6%, Samsung SDI - на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился по итогам торгов на 0,9% и обновил исторический максимум.

Цена акций финансовой компании AMP взлетела на 17,7%, став лидером подъема на рынке благодаря сильной квартальной отчетности.

Помимо этого подорожали бумаги урановых компаний Paladin Energy и Deep Yellow - на 11% и 7,3% соответственно, а также представителей банковского сектора Commonwealth Bank - на 1,6%, Westpac Banking - на 2,6%, National Australia Bank - на 1,7% и ANZ Group - на 1,3%.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,3% и 1,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок растут в четверг после снижения по итогам четырех сессий подряд, что обусловлено, в частности, неожиданным сокращением запасов топлива в США на прошлой неделе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 МСК составляли $74,47 за баррель, что на $0,25 (на 0,3%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,03 (менее чем на 0,1%) - до $74,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли в цене на $0,27 (на 0,4%) - до $70,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на $0,19 (на 4,3%) и составила $70,39 за баррель.

Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных ценовых отметках со 2 октября, отмечает MarketWatch.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует позднее в четверг.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также продолжает оказывать повышательное давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты.