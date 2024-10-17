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17 октября 2024 года 09:47

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, причем Dow Jones закончил сессию на новом историческом максимуме. Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы США и квартальные отчетности крупных компаний. При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" ставки в этом году, заявила глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в ходе выступления в Нью-Йоркском университете во вторник. Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив при этом, что направление ставки уже задано.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов в четверг. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,1%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился по итогам торгов на 0,9% и обновил исторический максимум.

В свою очередь цены на нефть растут в четверг после снижения по итогам четырех сессий подряд, что обусловлено, в частности, неожиданным сокращением запасов топлива в США на прошлой неделе. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $74,37 за баррель, что на 0,2% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели менее чем на 0,1% - до $74,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросли в цене на 0,21% - до $70,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на 0,27% - до $70,39 за баррель. Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных отметках со 2 октября.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,7 млн баррелей. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также продолжает оказывать повышательное давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 октября снизилась на четверть относительно предыдущего торгового дня и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,314 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,163 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,04% и составил 103,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 924,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,78%), "ДОМ.РФ-001P-05R" (+0,51%) и "Газпром капитал БО-03" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,7%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,69%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МСБ-лизинг" разместило 69,72% выпуска 3-летних облигаций серии 003Р-03 на 278,9 млн рублей. Размещение займа номинальным объемом 400 млн рублей началось 18 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых до погашения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 3,333% от номинала погашается в дату окончания 7-35-го купонных периодов, еще 3,343% от номинала - в дату окончания 36-го купона.

СФО "ВТБ РКС Эталон" продлило размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 3-й серии объемом 10 млрд рублей до 1 сентября 2025 года. Ранее сроком окончания размещения было указано 29 декабря текущего года. Компания 17 октября начнет размещение бондов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Бумаги будут размещены по открытой подписке в рамках программы облигаций компании объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в сентябре 2022 года. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет.

ПАО "Норильский никель" (MOEX: GMKN) 17 октября планирует собрать книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-10 объемом не менее 50 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 130 базисных пунктов. Также предусмотрена оферта через 4 года. Техразмещение запланировано на 22 октября. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 22 октября планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-П13 объемом 5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 200 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Симпл Групп" (Simple Group) 12 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 11-го купона облигаций серии 005P-02Р на уровне 19% годовых. Банк в августе завершил размещение выпуска номинальным объемом 25 млрд рублей, реализовав 50,79% займа на 12,7 млрд рублей. Размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года проходило с 20 декабря 2023 года. Купоны по займу ежемесячные и переменные, размер процентной ставки равен значению ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого купона.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 46-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 9,63% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

АО "Лазерные системы" установило ставку 2-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 23,25% годовых. Ставки ежемесячных купонов переменные, рассчитываются как сумма ключевой ставки ЦБ (действующей по состоянию на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода) плюс 4,25% годовых. Компания разместила выпуск в сентябре по ставке 23,25% годовых. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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