"Финам" понизил рейтинг акций State Street до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций State Street Corp. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $90 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"С момента выхода нашего обзора по эмитенту в середине мая акции компании подорожали на 18% на фоне общего роста фондового рынка США и благодаря публикации позитивных финансовых результатов и, считаем, полностью исчерпали потенциал укрепления на текущий момент. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM, а также анализе собственных исторических мультипликаторов компании", - пишет эксперт.

State Street Corp. - американский финансовый холдинг, специализирующийся на оказании депозитарных и инвестиционных услуг институциональным клиентам.

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