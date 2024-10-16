Рубль в среду повысился в паре с юанем, несмотря на снижение нефти

Москва. 16 октября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль немного подрос, несмотря на негативную динамику на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,53 руб., что на 5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 17 октября на 24,47 копейки, до 97,2568 руб./$1, и поднял курс евро на 40,87 копейки, до 106,0844 руб./EUR1.

"Сегодня рубль демонстрировал слабые колебания от небольшого минуса к такому же незначительному плюсу в паре с китайским юанем в рамках стабилизации после падения в предыдущие недели. Торги проходили в спокойном режиме, активность участников рынка была невысокой. Скорее всего, новый виток небольшого повышения рубля мы увидим лишь через несколько дней, когда экспортеры начнут готовиться к налоговым выплатам. Поддержку рублю также может оказать продажа валюты и спрос на рублевую ликвидность при дивидендных выплатах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль после негативного старта резко укрепился к юаню, но вскоре стал активно сдавать позиции и обновил минимум последних нескольких сессий. Китайская валюта превышала уровень 13,6 руб., однако закрепиться над ним не сумела. В середине торгов рубль быстро восстановился, приблизившись к дневной вершине. Правда, ему не удалось развить этот импульс. Российская валюта уходила на отрицательную территорию, но затем вернулась в небольшой плюс. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары несут более заметные потери. Поддержку рублю могут оказывать спекулятивные продажи иностранной валюты на фоне нахождения ее котировок около годовых максимумов. Вряд ли к спекулянтам активно подключаются экспортеры, поскольку до пика фискальных платежей 28 октября еще достаточно далеко. Тем не менее фактор налогового периода способен постепенно усиливать поддержку рублю", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре.

Опрос проводился с 30 сентября по 10 октября 2024 года.

Рост инфляционных ожиданий шагом почти в 1 процентный пункт за месяц может добавить сторонников версии повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу до 21% с нынешних 19%. Такой прогноз на заседание совета директоров Банка России 25 октября, в частности, дают аналитики SberCIB. В ВТБ (MOEX: VTBR) также видят пиковое значение ставки в 21%, сообщил в среду глава банка Андрей Костин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

В октябре инфляционные ожидания достигли максимального в 2024 году уровня. В декабре 2023 года они выросли до 14,2% с 12,2%, в январе 2024 года снизились до 12,7%, в феврале - до 11,9%, в марте - до 11,5%, в апреле - до 11,0%, в мае они возобновили рост, увеличившись до 11,7%, в июне - до 11,9%, в июле - до 12,4%, в августе - до 12,9%, а в сентябре снизились до 12,5%.

Ожидания у респондентов без сбережений в октябре выросли до 15% с 13,3%, со сбережениями - до 12,1% с 11,2%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в октябре выросла до 16,6% с 15,6%, со сбережениями - до 13,7% с 12,9%.

Банк России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом ЦБ дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,3% с 17,1% в сентябре, на 2025 год - до 18% с 16,1%, на 2026 год - до 12,5% с 11,5%, на 2027 год - до 9% с 8,6%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки осталась на уровне сентября - 8%. Опрос проводился 11-15 октября 2024 года.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год был повышен до 3,7% с 3,6%. Ожидания аналитиков по инфляции на текущий год тоже выросли - до 7,7% с 7,3%.

Прогноз по росту ВВП на 2025 год повышен до 1,8% с 1,7%, на 2026 год - остался на уровне 1,9%, на 2027 год - снижен до 1,9% с 2%.

Прогноз по инфляции на 2025 год повышен до 5,3% с 4,8%, на 2026 год - до 4,1% с 4%, на 2027 год сохранился на уровне 4%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 рубля (90,4 рубля в сентябре), в 2025 году - 95 рублей (94,4 рубля ранее), в 2026 году - 97,5 рубля (96,4 рубля ранее). В 2027 году - 99,7 рубля (98,9 рубля в сентябре).

Снижение цен на оба основных сорта нефти продолжилось вечером в среду.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизились на 0,1%, до $74,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к указанному времени на 0,2%, до $70,42 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 4% после появления в Washington Post сообщения, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. При этом напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 октября осталась на прежнем уровне - 18,61% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 1 базисный пункт - до 18,61% годовых, версия на три месяца поднялась на 3 базисных пункта, до 18,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 17,54% годовых.