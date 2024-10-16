16 октября 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 16 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 42 базисных пункта - до 70,71% от номинала (их доходность опустилась на 6 базисных пунктов, составив 8,84% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,06% от номинала (доходность - 8,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день всего на 1 базисный пункт - до 28,16% от номинала (его доходность не изменилась и составила 18,86% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 71,42% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта и составила 27,54% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 67,64% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 20,08% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,4% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 13,95% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 2 базисных пункта -до 66,75% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное повышение, отыгрывая новые заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.
При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" процентной ставки в этом году, заявила глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в ходе выступления в Нью-Йоркском университете во вторник. Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив при этом, что направление ставки уже задано.
Опубликовано: /Финмаркет/
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