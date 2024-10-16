"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью $185,3 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за третий квартал текущего года, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Гигант сектора здравоохранения J&J отчитался за третий квартал 2024 года с превышением прогнозов благодаря уверенным продажам ключевых блокбастеров во главе с Darzalex и благоприятной динамике продаж онкологического сегмента в целом - выручка возросла почти на 19% г/г, - отмечает эксперт. - Акции компании сохраняют фундаментальную недооцененность - торгуются с дисконтом в размере 13% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S (NTM)".

Johnson & Johnson - международная корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве медицинской техники, фармацевтических препаратов и товаров для здоровья.

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