Торговый диапазон по паре рубль/юань составит 13,3-13,9 руб./юань на горизонте недели - Freedom Finance Global

Торговый диапазон по паре рубль/юань составит 13,3-13,9 руб./юань на горизонте недели, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Основные мировые резервные валюты показывают в среду неоднозначную динамику по отношению к рублю, хотя, похоже, что штурмовать новые вершины они пока не готовы, - пишет эксперт. - Биржевой курс юаня снижается в область 13,63 руб. На внебиржевом рынке доллар США колеблется вокруг достигнутого накануне максимума в 96 руб., а евро дешевеет и торгуется чуть выше 105 руб.".

Аналитик ожидает, что совет директоров Банка России после выхода данных о росте инфляционных ожиданий и с учётом того, что на фоне замедления официальной годовой инфляции помесячный рост потребительских цен в сентябре продолжился, примет 25 октября решение повысить ключевую ставку на процентный пункт до 20% годовых.

"На курс рубля, как ни парадоксально, данные опубликованного опроса могут повлиять, скорее, позитивно, - считает Мильчакова. - Наиболее вероятно, что валютный рынок на фоне растущих инфляционных ожиданий ожидает решения ЦБ РФ о новом повышении ключевой ставки, способствующем укреплению российской валюты. Мы ожидаем курс доллара в течение ближайшей недели в коридоре 95-98 руб., евро - 104,5-107,5 руб., юаня - 13,3-13,9 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.