.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре рубль/юань составит 13,3-13,9 руб./юань на горизонте недели - Freedom Finance Global
.
16 октября 2024 года 18:22
Торговый диапазон по паре рубль/юань составит 13,3-13,9 руб./юань на горизонте недели - Freedom Finance Global
Торговый диапазон по паре рубль/юань составит 13,3-13,9 руб./юань на горизонте недели, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Основные мировые резервные валюты показывают в среду неоднозначную динамику по отношению к рублю, хотя, похоже, что штурмовать новые вершины они пока не готовы, - пишет эксперт. - Биржевой курс юаня снижается в область 13,63 руб. На внебиржевом рынке доллар США колеблется вокруг достигнутого накануне максимума в 96 руб., а евро дешевеет и торгуется чуть выше 105 руб.". Аналитик ожидает, что совет директоров Банка России после выхода данных о росте инфляционных ожиданий и с учётом того, что на фоне замедления официальной годовой инфляции помесячный рост потребительских цен в сентябре продолжился, примет 25 октября решение повысить ключевую ставку на процентный пункт до 20% годовых. "На курс рубля, как ни парадоксально, данные опубликованного опроса могут повлиять, скорее, позитивно, - считает Мильчакова. - Наиболее вероятно, что валютный рынок на фоне растущих инфляционных ожиданий ожидает решения ЦБ РФ о новом повышении ключевой ставки, способствующем укреплению российской валюты. Мы ожидаем курс доллара в течение ближайшей недели в коридоре 95-98 руб., евро - 104,5-107,5 руб., юаня - 13,3-13,9 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
17 октября 2024 года 16:25
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5810-5900 пунктов на торгах в четверг, полагает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Инвесторам предстоит оценить блок макроэкономических данных, характеризующих экономическую активность. В центре внимания будет сентябрьская статистика... читать дальше
.17 октября 2024 года 15:30
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент, один из крупнейших российских производителей стали, раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. На фоне... читать дальше
.17 октября 2024 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ГК "Промомед" с целевой ценой 435 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции ГК "Промомед" за период с IPO, состоявшегося в июле, находятся в небольшом минусе, при этом прогнозируемый... читать дальше
.17 октября 2024 года 14:31
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") в настоящее время непривлекательны для покупок, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Компания опубликовала операционные результаты за 3К24. Производство стали сократилось на 26,6% относительно 2К24, до 2,5 млн т, -... читать дальше
.17 октября 2024 года 13:53
Рост инфляционных ожиданий может стать решающим аргументом для повышения ставки ЦБР в октябре - Райффайзенбанк
Рост инфляционных ожиданий может стать решающим аргументом для повышения ставки ЦБР в октябре, считают аналитики Райффайзенбанка. "По данным опроса инФОМ по заказу ЦБ РФ, наблюдаемая (15,3%) и ожидаемая (13,4%) инфляция в октябре повысились, - отмечают эксперты в комментарии. - После довольно... читать дальше
.17 октября 2024 года 13:06
"Финам" понизил прогнозную цену акций "НОВАТЭКа" с 1552,0 руб. до 1169,7 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать". Предполагаемый потенциал роста составляет 19,9% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Понижение целевой цены связано с исключением... читать дальше
.17 октября 2024 года 12:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Инарктики" с целью 721 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,9%, стоп-приказ: 591 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В I полугодии 2024 года выручка... читать дальше
.17 октября 2024 года 12:14
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на конец 2025 года на уровне 1600 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Эмитент 21 октября откроет сезон отчетности в металлургическом секторе и опубликует... читать дальше
.17 октября 2024 года 11:51
Текущие данные по инфляции могут привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ - Альфа-банк
Текущие данные по инфляции могут привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 25 октября, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. "Опубликованный 17 октября показатель инфляционных ожиданий населения вырос с 12,5% в сентябре до 13,4% в... читать дальше
.17 октября 2024 года 11:40
Рынок акций РФ после позитивного открытия растерял оптимизм из-за слабости нефти, упал ММК после отсечки
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ утром в четверг растерял оптимизм после позитивного открытия торгов, динамика blue chips смешанная на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent торгуется чуть выше $74 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Лидерами отката выступают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-5,9%) после отсечки на бирже дивидендов за II квартал. читать дальше
.17 октября 2024 года 11:28
Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях может продолжить движение в диапазоне 13,5-13,65 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "Если Минэнерго США в четверг подтвердит оценки API, котировки нефти марки Brent могут вырасти в сторону $75 за... читать дальше
.17 октября 2024 года 11:05
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "МТС" с 338,22 руб. до 284,36 руб., сохранив рекомендацию "покупать". Предполагаемый потенциал роста составляет 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты обратили внимание на предписание ФАС... читать дальше
.17 октября 2024 года 10:46
Акции "ОГК-2" в текущий момент в целом не являются интересными для вложений, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "ПАО в январе-сентябре 2024 года увеличило производство электроэнергии на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 42,4 млрд кВт. ч. Мы нейтрально оцениваем... читать дальше
.17 октября 2024 года 10:35
Москва. 17 октября. Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. читать дальше
.17 октября 2024 года 10:30
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в комментарии, в фокусе дня будут: - старт торгов акциями "Озон Фармацевтики"; - Операционные результаты "ММК" за третий квартал и девять месяцев; - Последний день для покупки с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.