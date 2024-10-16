Цена золота может достичь $2900-3000/унц. к середине 2025г - Freedom Finance Global

Цена золота может достичь $2900-3000 за тройскую унцию к середине 2025 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мировые цены на золото на торгах 16 октября поднимались на 0,86%, впервые в истории превысив отметку $2701/унц. и достигнув $2701,95/унц., - отмечает эксперт. - Впрочем, после обновления максимума котировки ушли ниже $2700/унц. Ралли в золоте продолжается восьмой месяц подряд. Оно обеспечено продолжающимся увеличением объема закупки драгметалла в резервы центробанков, что обусловлено прецедентом с заморозкой российских активов, ситуацией на Ближнем Востоке и ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС".

Восходящий тренд в котировках золота, по мнению Чернова, будет продолжаться параллельно со снижением ставки Федрезерва, до нормализации ее уровня. Инвесторы традиционно переводят средства из безрисковых активов с фиксированным доходом в рисковые ввиду снижения доходности первых.

"Коррекции в золоте возможны при достижении ценой психологически значимых отметок на фоне фиксации прибыли, а также в случае ослабления напряженности на Ближнем Востоке или в Восточной Европе, - допускает аналитик инвесткомпании. - Однако мы прогнозируем продолжение восходящего тренда по золоту до середины 2025 года. К этому времени цена способна достичь $2900-3000 за тройскую унцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.