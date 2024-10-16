"Финам" понизил прогнозную цену акций Walmart до $68,9

"Финам" понизил прогнозную цену акций Walmart Inc. до $68,9 за штуку, сохранив при этом рейтинг "продавать". Потенциал снижения составляет 15% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Walmart с начала года раллировали на 53,5%, опережая широкий рынок более чем в два раза, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Инвесторы искали защитный бизнес на фоне замедления потребительского спроса и в качестве одного из таких активов выбрали Walmart, розничную офлайн-сеть, стабильно демонстрирующую умеренно сильные финансовые результаты. При этом, на наш взгляд, бумаги ритейлера необоснованно дороги".

Walmart - крупнейшая розничная офлайн-сеть в США.

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