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16 октября 2024 года 17:09
"Финам" понизил прогнозную цену акций Walmart до $68,9
"Финам" понизил прогнозную цену акций Walmart Inc. до $68,9 за штуку, сохранив при этом рейтинг "продавать". Потенциал снижения составляет 15% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Walmart с начала года раллировали на 53,5%, опережая широкий рынок более чем в два раза, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Инвесторы искали защитный бизнес на фоне замедления потребительского спроса и в качестве одного из таких активов выбрали Walmart, розничную офлайн-сеть, стабильно демонстрирующую умеренно сильные финансовые результаты. При этом, на наш взгляд, бумаги ритейлера необоснованно дороги". Walmart - крупнейшая розничная офлайн-сеть в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WALMART-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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