Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем, несмотря на снижение нефти

Москва. 16 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже в среду днем; рубль развернулся вверх и немного подрастает, несмотря на падение нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,57 руб., что на 1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 32 копейки, до 96,65 руб./$1; контракт EURRUBF уменьшился на 31 копейку, до 105,4 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" к концу 2024 года, вероятно, составит 13,2-13,6 руб. за юань, пары "доллар-рубль" - 93-95 руб./$1, считают аналитики компании "Альфа-Инвестиции".

"Совокупность всех факторов (цены на нефть, дефицит валюты) продолжит оказывать умеренное давление на российскую валюту в 4К24. Однако мы не прогнозируем сильной девальвации рубля, поскольку высокие рублевые ставки делают его привлекательной валютой для сбережений. Прогноз курсов к концу IV квартала: 13,2-13,6 руб. в паре CNY/RUB и 93-95 руб. в паре USD/RUB", - пишут эксперты в инвестиционной стратегии на четвертый квартал 2024 года.

Курс пары "доллар-рубль" может остаться в диапазоне 93-97 руб./$1 до конца текущего года с периодическими попытками тестирования его верхней границы, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Мы все же ожидаем небольшое укрепление рубля в ближайшее время, хотя бы в рамках некоторой технической коррекции. Вместе с тем общие факторы скорее говорят о слабости российской национальной валюты. Считаем, что до конца текущего года курс пары USD/RUB может продолжать торговаться в коридоре 93-97 руб./$1 с периодическими попытками пробоя (прокола) верхней границы указанного диапазона", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2024 года снизился на 4,2% по отношению к августу, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-сентябре 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%.

Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим, считают аналитики Банка России.

"Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение потребительского спроса от достигнутых к середине года уровней", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.

Темпы замедления инфляции остаются открытым вопросом, подчеркивают аналитики ЦБ.

Рост потребительских цен остается высоким как в части волатильных, так и в части устойчивых компонентов, подчеркивают эксперты. Сильный спрос в экономике и потребительском секторе способствует росту цен в условиях не поспевающего увеличения производства и импорта потребительских товаров и услуг.

Ограничения на стороне предложения также приводят к росту себестоимости товаров и услуг, прежде всего из-за увеличения издержек на закупку сырья и материалов, фонда оплаты труда, расширения логистических и платежных издержек.

Рост потребительских цен в сентябре к августу в годовом выражении с поправкой на сезонность ускорился до 9,8% с 7,5%.

Ускорение относительно августа, по мнению департамента ЦБ, в существенной степени результат разворота в динамике цен на услуги туризма и транспорта из-за изменения их сезонности (в августе их динамика привела к временному снижению цен на услуги). Показатели устойчивого инфляционного давления изменились слабо, они остаются значительно выше 4% с учетом сезонной корректировки в годовом выражении. Поэтому о явных признаках дезинфляционного тренда пока говорить преждевременно, считают аналитики ЦБ.

Годовая инфляция в сентябре снизилась до 8,6% с 9,1% за счет постепенного выхода из расчета очень высоких значений осени 2023 года.

"С учетом значительной инерции в ценовой динамике и возможного действия дополнительных проинфляционных факторов в IV квартале рост цен по итогам года, видимо, превысит текущий прогнозный интервал Банка России (6,5-7% - ИФ)", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. В 2025 году значительный дополнительный вклад в рост цен внесут временные факторы на стороне предложения.

Цены на нефть снижаются в среду днем после 4%-ного падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,87 за баррель, что на 0,51% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,47%, до $70,24 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 4,4% после появления в Washington Post сообщения, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана.

При этом напряженность между Израилем и Ираном остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть.

Другим важным фактором для нефтяного рынка является ситуация в Китае, где власти страны анонсировали масштабные меры поддержки экономики, но детали таких мер пока не раскрываются, что стало разочарованием для инвесторов.

МЭА накануне ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с.