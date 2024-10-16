Значимых факторов для сильного позитива на рынке ОФЗ в ближайшей перспективе нет - Райффайзенбанк

Значимых факторов, способных сформировать сильное позитивное движение на рынке рублевых гособлигаций, в ближайшей перспективе нет, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Доходности ОФЗ за неделю скорректировались вниз, причем в большей степени дальний участок кривой. Однако такое движение может быть временным - не исключено, что просадка индекса RGBI ниже психологически важного уровня в 100 пунктов оказалась спекулятивно привлекательной для ряда инвесторов, - пишут эксперты в материале банка. - В ближайшей перспективе мы не видим значимых факторов, способных сформировать сильный позитивный тренд на рынке ОФЗ. Во-первых, на текущих доходностях размещаемые на аукционах бумаги не находят спроса - участники требуют большей премии, на которую Минфин не готов. Во-вторых, инфляция остается крайне устойчивой, и у рынка, судя по всему, нет ожиданий ее улучшения в ближайшее время. Сигналы от ЦБ РФ остаются нейтрально негативными, повышение ключевой ставки до 20% на ближайшем заседании уже в ценах облигаций".

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