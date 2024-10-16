Brent находится на уровне $74,5/барр.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть повышаются в среду утром.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных и технологических компаний.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре упал до минус 11,9 пункта по сравнению с плюс 11,5 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это минимальный уровень с мая. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении.

При этом эксперты предполагали, что индекс останется в положительной зоне и составит 3,8 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Голландская ASML Holding, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов, в рамках публикации квартальной отчетности заявила, что восстановление глобального полупроводникового рынка займет больше времени, чем предполагалось. По этой причине компания прогнозирует свою выручку в 2025 году в районе 30-35 млрд евро, в то время как аналитики в среднем оценивали ее в 36,1 млрд евро.

Эта новость, а также сообщения американских СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения ограничений на экспорт новейших чипов, оказали давление на технологический сектор. Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упала на 4,7%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 3,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 5,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,3%.

В свою очередь резкое снижение стоимости нефти стало причиной того, что бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) подешевели на 3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,7%, Marathon Petroleum (SPB: MPC) - на 3,4%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,9%.

Акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) упали в цене на 8% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones. Страховщик показал хорошие финансовые показатели в третьем квартале, но понизил верхнюю границу прогноза скорректированной прибыли на 2024 год, что было негативно воспринято трейдерами.

В то же время котировки бумаг Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) взлетели почти на 16%, что стало максимальным дневным приростом за 16 лет. Аптечная сеть увеличила выручку в июле-сентябре на 6%, что превысило прогнозы аналитиков. Кроме того, компания объявила о намерении закрыть около 1,2 тыс. аптек в ближайшие три года для повышения прибыли.

Bank of America Corp. (SPB: BAC) сократил чистую прибыль в третьем квартале на 12% и увеличил выручку на 0,7%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка. Цена бумаг этого банка - второго по размеру активов США - поднялась на 0,6%.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 2,3%, продемонстрировав самый значительный подъем среди компаний из Dow Jones. Авиастроительный концерн анонсировал план привлечения капитала в размере до $25 млрд в следующие три года.

Цена бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) повысилась на 1,6%. Этот производитель товаров для здоровья в июле-сентябре получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий экспертов.

Поставляющая на рынок полупроводниковые компоненты Wolfspeed Inc. объявила о привлечении нового финансирования на $750 млн, что стало причиной взлета ее акций более чем на 21%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 324,8 пункта (на 0,75%) и составил 42740,42 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 44,59 пункта (на 0,76%) - до 5815,26 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 187,1 пункта (на 1,01%) и завершил сессию на отметке 18315,59 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в среду, акции технологических компаний снижаются вслед за падением этого сектора в США.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,9% в ходе торгов. Заметное снижение демонстрируют бумаги Lasertec (-13,5%), Tokyo Electron (-9,3%), Disco Corp. (-6%), SoftBank Group (-4,2%).

Заказы на промышленное оборудование в Японии в августе снизились на 3,4% в годовом выражении после повышения на 8,7% месяцем ранее, сообщило в среду правительство. По сравнению с предыдущим месяцем объем заказов уменьшился на 1,9% (-0,1% в июле). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение показателя в августе на 3,6% в годовом и снижение на 0,1% в помесячном выражении.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%. Рынок ждет новых стимулов от властей КНР после объявления о том, что министр жилищного строительства Ни Хун проведет брифинг вместе с представителями Народного банка и ряда других регуляторов в четверг.

В числе лидеров снижения в материковом Китае в среду - акции COFCO Capital (-9,9%), HWA Create (-5,1%), iSoftStone Information (-3,5%). В то же время дорожают бумаги банков, в том числе, Bank of China (+1,4%), Agricultural Bank of China (+1,8%), ICBC (+1,4%).

Китайский ЦБ 16 октября влил в финансовую систему 642,4 млрд юаней ($90,3 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

С учетом того, что в четверг истекает срок погашения кредитов на сумму 789 млрд юаней, выдаваемых в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), а также операций обратного РЕПО на 61 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 207,6 млрд, отмечает Trading Economics.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,3%.

Власти Гонконга объявили о смягчении правил ипотечного кредитования, чтобы остановить спад на рынке недвижимости. В частности, приняты меры, которые позволят снизить первоначальный платеж для покупателей жилья.

Акции Longfor Group прибавляют в цене 7% на торгах в Гонконге, China Resources Land - 2,7%, China Overseas Land - 3,9%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI опустился на 7%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Цены на нефть повышаются в среду, корректируясь после 4%-ного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $74,52 за баррель, что на $0,27 (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $3,21 (4,1%), до $74,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,43%), до $70,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $3,25 (4,4%), до $70,58 за баррель.

Падение рынка во вторник было связано с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок нефти с Ближнего Востока после появления в СМИ информации о том, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану в ответ на недавнюю атаку станут скорее военные, а не нефтяные объекты, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с.

По мнению МЭА, тенденции нефтяного спроса в текущем году значительно изменятся. Если в прошлом году на Китай пришлось около 70% прироста этого показателя (1,4 млн б/с), то по итогам 2024 года вклад КНР составит лишь 20%.

"На данный момент катализаторов роста на нефтяном рынке нет, поскольку опасения трейдеров в отношении перебоев с поставками с Ближнего Востока снижаются, а меры поддержки экономики, объявленные китайскими властями, являются не слишком ясными", - отмечает аналитик IG Asia Йип Джун Ронг.