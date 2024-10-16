"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций X5

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок бумаг "X5" (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") с прогнозной стоимостью на уровне 4270 рублей за штуку на фоне сильных операционных результатов и активной экспансии группы в регионы, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Крупнейший представитель продовольственного ритейла на российском рынке опубликовал сильные операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. На следующей неделе компания отчитается по МСФО. На прошлой неделе X5 Group объявила дату начала торгов акциями российской компании - 9 января 2025 года. По нашему мнению, на старте торгов возможны краткосрочные продажи из-за значительного навеса инвесторов из иностранного периметра", - указывают эксперты.

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