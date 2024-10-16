Рынок акций РФ утром подрос к 2820п по индексу МосБиржи, лидируют "префы" Сургутнефтегаза

Москва. 16 октября. Рынок акций РФ утром в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня, несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и стабилизацию нефти (фьючерс на Brent торгуется в районе $74,3 за баррель) после падения на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи поднялся к 2820 пунктам во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" (+1,6%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2818,02 пункта (+0,4%), индекс РТС - 915,08 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 октября, составляет 97,0121 руб. (+0,91 рубля).

Подорожали также расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По словам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи вновь нацелен на тестирование уровня сопротивления в районе 2820 пунктов, преодоление которого в последний раз далось рынку легко, однако закрепиться выше него на долгий срок не удалось. Учитывая высокие темпы роста индекса в последние два дня, шансы на успех есть. Однако стоит помнить о нависающей неопределенности вокруг предстоящего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, что оказывает серьезное давление на покупателей, и продлится это до кульминации - самого заседания 25 октября.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, утром в среду видны признаки стабилизации ситуации на рынке нефти, что в условиях слабого рубля и технически обнадеживающей картины (ближайшее сопротивление по индексу МосБиржи находится в области 2850-2900 пунктов) способно поддержать спрос на "фишки", пусть и точечный.

"Ждем, что индекс МосБиржи в течение дня попытается закрепиться выше 2800 пунктов, целевым диапазоном на сегодня, по нашему мнению, выступает зона 2790-2830 пунктов", - считает он.

Акции "Газпрома" (134,8 руб.) накануне поднялись к отметке 134 руб. за штуку, прохождение которой способно открыть путь к следующей технической цели - району 142-144 руб., где котировки бумаг не смогли удержаться в сентябре, полагает Локтюхов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, в среду азиатские рынки столкнулись с усиленной волатильностью на фоне важных решений по процентным ставкам, которые будут приняты центральными банками Индонезии, Таиланда и Филиппин. На фоне распродаж на Уолл-стрит и глобальных экономических опасений инвесторы проявляют осторожность.

Азиатские акции снижаются, отчасти из-за разочаровывающих финансовых результатов европейской технологической компании ASML и французского гиганта LVMH, что оказывает давление на акции по всему миру. На рынке нефти после недавнего снижения наблюдается стабилизация, что обусловлено сложной ситуацией на Ближнем Востоке.

Поддержкой для рынка акций РФ выступает ослабление рубля, который может достичь отметки 100 руб./$1. Индекс МосБиржи накануне превысил уровень сопротивления 2780 пунктов и движется к 2820 пунктам, хотя дальнейшее повышение может быть затруднено, полагает Кабаков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ на текущей неделе поражает своей нелогичностью - индексы растут при упавшей нефти. Банк России объявил о замедлении роста экономики РФ в III квартале, что негативно для акций.

Среди лидеров роста во вторник оказались акции "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) и "Мечела" (MOEX: MTLR), одних из самых закредитованных и неперспективных с точки зрения бизнеса компаний. Рост этих акций стал следствием спекулятивных игр, в которых инвесторам участвовать не рекомендуется, предупреждает эксперт.

В целом аномальный рост последних дней можно объяснить лишь притоком на рынок свежих денег. И это не только средства, полученные от продажи части заблокированных иностранных активов россиян. Вероятно, какой-то крупный инвестор счел текущие цены подходящими для пополнения долгосрочных портфелей. Но среднесрочно индекс МосБиржи продолжает оставаться в боковике, выход из которого будет лишь в конце следующей недели после объявления новой ключевой ставки и прогнозов Банка России. Причем не исключено, что этот выход будет вниз, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,8-1% во главе с Nasdaq вслед за акциями нефтяных и технологических компаний.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре упал до минус 11,9 пункта по сравнению с плюс 11,5 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это минимальный уровень с мая. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении.

При этом эксперты предполагали, что индекс останется в положительной зоне и составит 3,8 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Голландская ASML Holding, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов, в рамках публикации квартальной отчетности заявила, что восстановление глобального полупроводникового рынка займет больше времени, чем предполагалось. По этой причине компания прогнозирует свою выручку в 2025 году в районе 30-35 млрд евро, в то время как аналитики в среднем оценивали ее в 36,1 млрд евро.

Эта новость, а также сообщения американских СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения ограничений на экспорт новейших чипов, оказали давление на технологический сектор.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), нет единого вектора в Европе (британский индекс FTSE вырос на 1,1% на статистике по инфляции, французский CAC 40 прибавил 0,3%, немецкий DAX просел на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,2%).

Заказы на промышленное оборудование в Японии в августе снизились на 3,4% в годовом выражении после повышения на 8,7% месяцем ранее, сообщило в среду правительство. По сравнению с предыдущим месяцем объем заказов уменьшился на 1,9% (-0,1% в июле). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение показателя в августе на 3,6% в годовом и снижение на 0,1% в помесячном выражении.

Китайский рынок акций ожидает новых стимулов от властей КНР после объявления о том, что министр жилищного строительства Ни Хун проведет в четверг брифинг вместе с представителями Народного банка Китая и ряда других регуляторов.

Китайский ЦБ 16 октября влил в финансовую систему 642,4 млрд юаней ($90,3 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО. С учетом того, что в четверг истекает срок погашения кредитов на сумму 789 млрд юаней, выдаваемых в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), а также операций обратного РЕПО на 61 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 207,6 млрд, отмечает Trading Economics.

Тем временем потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 1,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение потребительских цен на 1,9%.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после падения накануне на сигналах ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $74,26 за баррель (+0,03% и -4,1% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,64 за баррель (+0,1% и -4,4% во вторник).

Падение рынка во вторник было связано с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок нефти с Ближнего Востока после появления в СМИ информации о том, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану в ответ на недавнюю атаку станут скорее военные, а не нефтяные объекты, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с.

По мнению МЭА, тенденции нефтяного спроса в текущем году значительно изменятся. Если в прошлом году на Китай пришлось около 70% прироста этого показателя (1,4 млн б/с), то по итогам 2024 года вклад КНР составит лишь 20%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+8,9%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+8,8%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,8% и +4,9% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,6%), акции ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+2,8%).

Подешевели бумаги "Сегежа Групп" (-4,1%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,02 млрд рублей (из них 1,476 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,091 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 937,15 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").