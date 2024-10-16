"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $72,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,4% от текущего уровня, на фоне опубликованных американским финансовым холдингом смешанных результатов за III квартал 2024 года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Руководство эмитента подтвердило свои годовые прогнозы и по итогам всего 2024 года по-прежнему прогнозирует общую выручку в диапазоне $80-81 млрд (рост на 2,6% по центральной точке), при этом ожидается умеренное снижение чистого процентного дохода; операционные расходы должны будут составить $53,5-53,8 млрд (снижение на 4,8%), отмечает эксперт.

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