Курс рубля к концу 2024г может составить 13,2-13,6 руб. за юань - "Альфа-Инвестиции"

Курс валютной пары юань/рубль к концу 2024 года, вероятно, составит 13,2-13,6 руб. за юань, пары доллар/рубль - 93-95 руб./$1, считают аналитики "Альфа-Инвестиций".

"Совокупность всех факторов (цены на нефть, дефицит валюты) продолжит оказывать умеренное давление на российскую валюту в 4К24. Однако мы не прогнозируем сильной девальвации рубля, поскольку высокие рублевые ставки делают его привлекательной валютой для сбережений. Прогноз курсов к концу IV квартала: 13,2-13,6 в паре CNY/RUB и 93-95 в паре USD/RUB", - пишут эксперты в инвестиционной стратегии на четвертый квартал 2024 года.

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