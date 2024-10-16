Рубль утром слегка дешевеет к юаню, несмотря на небольшую повышательную коррекцию на рынке нефти

Москва. 16 октября. Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже утром в среду. Рубль дешевеет, несмотря на небольшую коррекцию вверх цен на нефть после падения в первые дни недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5895 руб. (+0,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс пары "доллар-рубль" может остаться в диапазоне 93-97 руб./$1 до конца текущего года с периодическими попытками тестирования его верхней границы, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Мы все же ожидаем небольшое укрепление рубля в ближайшее время, хотя бы в рамках некоторой технической коррекции. Вместе с тем общие факторы скорее говорят о слабости российской национальной валюты. Считаем, что до конца текущего года курс пары USD/RUB может продолжать торговаться в коридоре 93-97 руб./$1 с периодическими попытками пробоя (прокола) верхней границы указанного диапазона", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2024 года снизился на 4,2% по отношению к августу, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-сентябре 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%.

Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим, считают аналитики Банка России.

"Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение потребительского спроса от достигнутых к середине года уровней", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.

Темпы замедления инфляции остаются открытым вопросом, подчеркивают аналитики ЦБ.

Рост потребительских цен остается высоким как в части волатильных, так и в части устойчивых компонентов, подчеркивают эксперты. Сильный спрос в экономике и потребительском секторе способствует росту цен в условиях не поспевающего увеличения производства и импорта потребительских товаров и услуг.

Ограничения на стороне предложения также приводят к росту себестоимости товаров и услуг, прежде всего из-за увеличения издержек на закупку сырья и материалов, фонда оплаты труда, расширения логистических и платежных издержек.

Рост потребительских цен в сентябре к августу в годовом выражении с поправкой на сезонность ускорился до 9,8% с 7,5%.

Ускорение относительно августа, по мнению департамента ЦБ, в существенной степени результат разворота в динамике цен на услуги туризма и транспорта из-за изменения их сезонности (в августе их динамика привела к временному снижению цен на услуги). Показатели устойчивого инфляционного давления изменились слабо, они остаются значительно выше 4% с учетом сезонной корректировки в годовом выражении. Поэтому о явных признаках дезинфляционного тренда пока говорить преждевременно, считают аналитики ЦБ.

Годовая инфляция в сентябре снизилась до 8,6% с 9,1% за счет постепенного выхода из расчета очень высоких значений осени 2023 года.

"С учетом значительной инерции в ценовой динамике и возможного действия дополнительных проинфляционных факторов в IV квартале рост цен по итогам года, видимо, превысит текущий прогнозный интервал Банка России (6,5-7% - ИФ)", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. В 2025 году значительный дополнительный вклад в рост цен внесут временные факторы на стороне предложения.

Цены на нефть повышаются в среду, корректируясь после 4%-ного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,51 за баррель, что на 0,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,44%, до $70,89 за баррель.

Падение рынка во вторник было связано с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок нефти с Ближнего Востока после появления в СМИ информации о том, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с.

По мнению МЭА, тенденции нефтяного спроса в текущем году значительно изменятся. Если в прошлом году на Китай пришлось около 70% прироста этого показателя (1,4 млн б/с), то по итогам 2024 года вклад КНР составит лишь 20%.