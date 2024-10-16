Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс цен производителей России в сентябре;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- операционные результаты X5 Retail Group за 3К24;

- акции "ММК" последний день торгуются с дивидендами за 1П24;

- квартальные результаты Abbott Laboratories, Morgan Stanley, U.S. Bancorp.

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